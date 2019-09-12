Если государственную налоговую службу возглавляет человек, добивавшийся признания азартной игры в покер официальным видом спорта, это заставляет беспокоиться за судьбу антикоррупционных реформ и стабильность финансовой системы Украины. Об этом говорится в журналистском расследовании, которое опубликовано в газете «Правдоискатель».

Как сообщали СМИ, в апреле 2019 Сергей Верланов выиграл конкурс на должность председателя Государственной налоговой службы Украины. До этого он работал заместителем министра финансов и адвокатом. Верланов был основателем общественных организаций «Ассоциация игроков в покер» и «Федерация покера Украины», которые через суд добивались включения «спортивного покера» в перечень видов спорта в Украине. Через месяц после назначения Верланов заместителем министра финансов, в августе 2018 покер провозгласили видом спорта на государственном уровне. Согласно академическому словарю украинского языка, покер – это вид азартной игры в карты.

Во время журналистского расследования было установлено, что председатель ГНС Сергей Верланов назначил своим советником адвоката Александра Кондра, который обеспечивал юридическое сопровождение бизнеса «короля конвертов» Василия Костюка.

Также в журналистском расследовании высказываются сомнения в честности кадровых конкурсов в налоговом ведомстве. Например, экономический эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко обратил внимание на то, что министр финансов Оксана Маркарова способствовала назначению ее заместителя Сергея Верланова на должность председателя ГНС, несмотря на то, что он менее года работает на государственной службе. Победитель этого конкурса был известен заранее, и то же происходит с ожидаемыми конкурсами на руководящие должности в областных налоговых. Политика назначения друзей вместо профессионалов создает коррупционные риски, подчеркивается в расследовании.

Верланов позиционировался как пылкий сторонник реформ и в команде премьера Владимира Гройсмана, и в команде президента Украины Владимира Зеленского. Однако от игрока в покер можно ожидать блефа, особенно если его знакомые связаны с конвертационными центрами и контрабандными схемами, предостерегает газета.