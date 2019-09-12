также в разделеОбщество
Украина забрала из «ЛНР» еще 54 заключенных
Компания «Фармак» стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве с инсулином в Молдове 5
У экс-директора Львовского бронетанкового нашли квартиру в Вене и компанию в Белизе 15
В Днипре коммунальщики сняли флаги с могил бойцов АТО 36
Рябошапка уволил еще одного первого зама генпрокурора 17
Зеленский назначил главу Службы внешней разведки замом Баканова 25
Медиа-менеджер: Зеленский публично «спалился», когда его спросили о Ньюзван 54
«Слуги»-кнопкодавы извинились и пообещали искупить вину 22
Дочь сгоревшей в одесском отеле австралийки требует $1 миллион 19
Цемах возвращается на Донбасс 76
Аброськин опроверг информацию о своей отставке 25
ГБР расследует растрату 37 миллионов при строительстве на «Широком лане» 22
В Донецкой области три добробата добровольно передали оружие полиции 93
11 сентября. Картина дня 39
Чернобылю создадут новый позитивный образ 19
Чиновники «Укргаздобычи» обогащались на схемах с опасными отходами 32
Боевик «русской православной армии» сам пришел к пограничникам 33
СБУ разоблачила сеть антиукраинских интернет-пропагандистов 22

Если государственную налоговую службу возглавляет человек, добивавшийся признания азартной игры в покер официальным видом спорта, это заставляет беспокоиться за судьбу антикоррупционных реформ и стабильность финансовой системы Украины. Об этом говорится в журналистском расследовании, которое опубликовано в газете «Правдоискатель».

Как сообщали СМИ, в апреле 2019 Сергей Верланов выиграл конкурс на должность председателя Государственной налоговой службы Украины. До этого он работал заместителем министра финансов и адвокатом. Верланов был основателем общественных организаций «Ассоциация игроков в покер» и «Федерация покера Украины», которые через суд добивались включения «спортивного покера» в перечень видов спорта в Украине. Через месяц после назначения Верланов заместителем министра финансов, в августе 2018 покер провозгласили видом спорта на государственном уровне. Согласно академическому словарю украинского языка, покер – это вид азартной игры в карты.

Во время журналистского расследования было установлено, что председатель ГНС Сергей Верланов назначил своим советником адвоката Александра Кондра, который обеспечивал юридическое сопровождение бизнеса «короля конвертов» Василия Костюка.

Также в журналистском расследовании высказываются сомнения в честности кадровых конкурсов в налоговом ведомстве. Например, экономический эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко обратил внимание на то, что министр финансов Оксана Маркарова способствовала назначению ее заместителя Сергея Верланова на должность председателя ГНС, несмотря на то, что он менее года работает на государственной службе. Победитель этого конкурса был известен заранее, и то же происходит с ожидаемыми конкурсами на руководящие должности в областных налоговых. Политика назначения друзей вместо профессионалов создает коррупционные риски, подчеркивается в расследовании.

Верланов позиционировался как пылкий сторонник реформ и в команде премьера Владимира Гройсмана, и в команде президента Украины Владимира Зеленского. Однако от игрока в покер можно ожидать блефа, особенно если его знакомые связаны с конвертационными центрами и контрабандными схемами, предостерегает газета.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
853 грн.
53
Теги