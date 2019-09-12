также в разделеОбщество
Освобожденным морякам предоставят в Одессе жилье
Полиция задержала боевика «ЛНР», который хотел начать жизнь «с чистого листа» 7
Гонтарева заявила, что в ее дом ворвались неизвестные люди с автоматами 15
Министр: Все вопросы в энергетике теперь решает Коломойский 31
Аброськин подтвердил, что подал рапорт на увольнение 16
СБУ: Правоохранители за деньги организовывали слежку за бизнесменами 25
Балух готовит иск против России в Европейский суд по правам человека 16
На Прикарпатье разоблачили крупнейшую плантацию конопли: изъяли более тонны марихуаны 12
Испугались: В фильме о Стусе нет упоминания имени Виктора Медведчука 30
На Одесчине активисты заставили уволиться учителя-сепаратиста 34
Морякам и бывшим политзаключенным выдадут ID-паспорта 14
ГБР задержало полицейского чиновника на взятке в 50 тысяч 26
ГБР проводит обыски в Укроборонпроме 36
Украина забрала из «ЛНР» еще 54 заключенных 55
Компания «Фармак» стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве с инсулином в Молдове 82
У экс-директора Львовского бронетанкового нашли квартиру в Вене и компанию в Белизе 34
В Днипре коммунальщики сняли флаги с могил бойцов АТО 90
Рябошапка уволил еще одного первого зама генпрокурора 30

Президент Владимир Зеленский со дня вступления на пост помиловал 22 граждан, но Офис Президента засекретил информацию о помиловании иностранцев, в том числе для передачи России или на неподконтрольные территории Донбасса в рамках обменов.

Это следует из ответа Офиса Президента на запрос Українських Новин.

Агентство запрашивало данные о количестве помилованных Зеленским граждан с даты вступления на пост.

«Помиловано 22 осужденных лица, из которых 5 женщин и 17 мужчин, наказание сокращено одному лицу, остальных осужденных освобождено от дальнейшего наказания», - говорится в ответе.

При этом Офис проигнорировал вопросы о количестве иностранцев среди помилованных и количестве помилованных граждан в рамках обменов.

В то же время ранее Администрация Президента Петра Порошенко отвечала на такие вопросы в рамках запросов на доступ к публичной информации.

Например, согласно ответу Администрации относительно помилованных в 2018 году говорилось, что Порошенко помиловал одного гражданина Ирана и 13 граждан Украины, одного из которых - для передачи на неподконтрольную часть Донбасса.

Напомним, украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что указы президента Украины Владимира Зеленского о помиловании лиц, переданных России в обмен на политзаключенных украинцев, никогда не будут опубликованы – они под грифом «секретно».  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2631 грн.
12
Теги