Президент Владимир Зеленский со дня вступления на пост помиловал 22 граждан, но Офис Президента засекретил информацию о помиловании иностранцев, в том числе для передачи России или на неподконтрольные территории Донбасса в рамках обменов.

Это следует из ответа Офиса Президента на запрос Українських Новин.

Агентство запрашивало данные о количестве помилованных Зеленским граждан с даты вступления на пост.

«Помиловано 22 осужденных лица, из которых 5 женщин и 17 мужчин, наказание сокращено одному лицу, остальных осужденных освобождено от дальнейшего наказания», - говорится в ответе.

При этом Офис проигнорировал вопросы о количестве иностранцев среди помилованных и количестве помилованных граждан в рамках обменов.

В то же время ранее Администрация Президента Петра Порошенко отвечала на такие вопросы в рамках запросов на доступ к публичной информации.

Например, согласно ответу Администрации относительно помилованных в 2018 году говорилось, что Порошенко помиловал одного гражданина Ирана и 13 граждан Украины, одного из которых - для передачи на неподконтрольную часть Донбасса.

Напомним, украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что указы президента Украины Владимира Зеленского о помиловании лиц, переданных России в обмен на политзаключенных украинцев, никогда не будут опубликованы – они под грифом «секретно».