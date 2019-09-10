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Указы президента Украины Владимира Зеленского о помиловании лиц, переданных России в обмен на политзаключенных украинцев, никогда не будут опубликованы. Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова в интервью РБК. 

Она подчеркнула, что все эти указы под грифом «секретно». 

«Указы не будут опубликованы, потому что они под грифом «секретно». Они никогда не публикуются», - сказала Денисова. 

Также омбудсмен добавила, что переговоры по освобождению украинцев были непростыми, однако этот процесс не был под угрозой срыва. 

«Но мы всегда, безусловно, думали, что что-то может помешать. Например, распространение фейковых новостей СМИ, как это было в ночь на 30 августа. Поэтому у нас был принят режим тишины. Любой такой сложный процесс, как освобождение, требует тишины», - сказала она. 

Напомним, Кремль отказывается раскрыть списки выданных Украиной лиц.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.
ForUm

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