Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 11 сентября делегировал депутата «Слуги народа» Александра Дубинского в конкурсную комиссию по отбору независимых членов наблюдательных советов государственных банков.

Об этом сообщил бывший нардеп Павел Ризаненко.

«Комитет решил делегировать в конкурсную комиссию Александра Дубинского. Это решение принято почти единогласно – «за» проголосовали все присутствующие члены комитета, кроме представительницы «Батькивщины», которая воздержалась», - написал он в Facebook.

Конкурсная комиссия по отбору независимых членов наблюдательных советов государственных банков состоит из 5 представителей (три от Кабинета министров, один от Офиса президента, один от профильного комитета парламента) и выбирает по 6 независимых членов наблюдательных советов трех госбанков (ПриватБанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк).