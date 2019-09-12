также в разделеПолитика
Преследования Медведчука властью усложнят отношения между Украиной и Россией 14
Василий Голян: Альтернативы Медведчуку нет, его роль решающая 17
Стефанчук обратился в регламентный комитет из-за кнопкодавства 20
Рада отсрочила штрафы для евробляхеров еще на 90 дней 20
ВР приняла в первом чтении закон о принятии Плана обороны Украины 31
Порошенко прокомментировал решение Зеленского распустить ЦИК 53
Меркель: Европа ответственна за урегулирование конфликта между РФ и Украиной 44
Посла Чехии вызвали в МИД из-за встречи Земана с русинами 27
ЦИК ответила на претензии Зеленского 56
«Нормандская четверка» может собраться до конца сентября 28
Еще одну «слугу народа» поймали на кнопкодастве 62
«Слугу народа» поймали на кнопкодавстве 63
ЕСПЧ определится с подсудностью дела по Крыму в течение года 22
Меркель наблюдает за шагами Зеленского по прекращению конфликта с РФ 28
Медведчук: Минские соглашения – основа и фундамент мира в Украине 44
Счетная палата проведет аудит Минздрава, но только времен Супрун 47
Фракция Порошенко заблокировала подписание закона об импичменте 112
Комитет Рады поддержал роспуск ЦИК 40

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 11 сентября делегировал депутата «Слуги народа» Александра Дубинского в конкурсную комиссию по отбору независимых членов наблюдательных советов государственных банков.

Об этом сообщил бывший нардеп Павел Ризаненко.

«Комитет решил делегировать в конкурсную комиссию Александра Дубинского. Это решение принято почти единогласно – «за» проголосовали все присутствующие члены комитета, кроме представительницы «Батькивщины», которая воздержалась», - написал он в Facebook.

Конкурсная комиссия по отбору независимых членов наблюдательных советов государственных банков состоит из 5 представителей (три от Кабинета министров, один от Офиса президента, один от профильного комитета парламента) и выбирает по 6 независимых членов наблюдательных советов трех госбанков (ПриватБанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
7213 грн.
15
Теги