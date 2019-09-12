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Следователи теруправления Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту нанесения ущерба государству в сумме около 37 млн ​​грн при выполнении строительных работ на территории полигона «Широкий лан». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, причиной таких убытков стало халатное отношение к службе военнослужащего Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ.

Досудебным расследованием установлено, что в 2016 году между Министерством обороны Украины и генподрядчиком был заключен договор на выполнение строительных работ для строительства лагерного городка и территории полигона «Широкий лан».

По условиям договора объект должен быть полностью готов и сдан в эксплуатацию в 2018 году, однако часть строительных работ не выполнена.

Ответственным за осуществление технического надзора был назначен военнослужащий Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ.

«Упомянутый военнослужащий ненадлежащим выполнил определенные обязанности - не проконтролировал соответствие объема выполненных работ условиям договора, не обеспечил эффективное и целевое использование бюджетных средств по указанному договору», - заявили в ГБР.

Как следствие, компания-строитель получила от МОУ 135 млн грн - 37 млн ​​грн из этой суммы уплачено за работы, которые фактически не выполнены, чем нанесен соответствующую вред государству.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал ForUm, в 2018 году Минобороны разорвало контракт с обществом «Рост», которое обязалось построить казармы и обустроить инфраструктуру в учебном центре Вооруженных сил «Широкий лан», из-за недобросовестного выполнения своих услуг.
ForUm

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