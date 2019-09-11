Чиновники АО «Укргаздобыча» организовали противоправный механизм присвоения средств общества при утилизации опасных отходов, сообщает Служба безопасности Украины.

Правоохранители установили, что представители коммерческой структуры по «согласованию» с менеджментом Укргаздобычи и при бездействии должностных лиц органов Госэкоинспекции создали схему получения неправомерной выгоды.

Средства присваивали при выполнении договоров по утилизации отходов бурения в Полтавской области.

Из-за действий злоумышленников также нанесен ущерб экологии региона.

В ходе досудебного расследования задокументировано, что фактическая утилизация отходов бурения не производилась. Во время их временного хранения не были соблюдены необходимые экологические требования, что привело к загрязнению окружающей среды. При вывозе бурового шлама происходила подмена сопроводительных документов, поэтому на полигоне бытовых отходов он хранился как безопасное вещество.

По результатам лабораторных исследований отобранных образцов бурового шлама, которые проводило профильное научно-исследовательское учреждение, установлено, что отходы бурения относятся к особо опасным и требуют специальной процедуры захоронения и утилизации.

В ходе проведения санкционированных следственных действий в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела в Киеве, Полтаве, Днипре, Кременчуге правоохранители изъяли документацию и электронные носители информации, подтверждающие проведение противоправной сделки. Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас представителю коммерческой структуры - организатору противоправного механизма - сообщено о подозрении в совершении преступления, другим фигурантам производства планируется объявить подозрения в ближайшее время. Продолжается досудебное расследование, которое проводит управление ГБР в г.. Киеве, под процессуальным руководством Генпрокуратуры.