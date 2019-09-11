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Счетная палата проведет аудит деятельности Министерства здравоохранения с 2016 по 2019 годы, когда ведомство возглавляла Ульяна Супрун. Об этом бывшая и.о. министра сообщила  в Facebook.

«На прошлой неделе Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, получил просьбу обратиться в Счетную палату для проведения аудита деятельности Министерства здравоохранения Украины в 2016-2019 годах. Комитет решительно поддержал такое предложение большинством голосов, но предложение расширить период проверки Минздрава на времена правления Богатыревой, Мусия и Квиташвили почему-то была проигнорирована», - написала она.

Супрун напомнила, что за время работы ее команды в Минздраве, Счетная палата осуществляла 15 аудитов. «Это все происходило на средства налогоплательщиков, беречь которые являются главной целью существования такого органа. За время работы Богатыревой Счетная палата имела 5 проверок Министерства. Ни одна из них не касалась закупок лекарств», - сообщила бывшая и.о. министра.

Просьба в комитет поступила от Петра Багрия, фирмы которого во времена Богатыревой были едва ли не основными продавцами лекарств по завышенным ценам для Минздрава.

Супрун отметила, что Минздрав– это единственное Министерство, в котором попросили провести аудит последних трех лет работы. По ее мнению, такая избирательность свидетельствует о четкой задаче создать основания для выдуманных уголовных преследований и давления на ее и членов команды.  
ForUm

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