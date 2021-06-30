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В поверхностных водах речного бассейна Днепра обнаружен 161 загрязнитель, в частности, гербицид атразин, металлы кадмий и никель, что угрожает здоровью населения Украины и может привести к экологической катастрофе.

Об этом свидетельствуют результаты аудита эффективности выполнения мероприятий Общегосударственной целевой программы развития водного хозяйства и экологического оздоровления бассейна реки Днепр на период до 2021 года, сообщает пресс-служба Счетной палаты.

Показатели качества воды в реке ухудшаются. Последние проведенные исследования выявили значительные превышения содержания синтетических веществ: сельскохозяйственных ядохимикатов, фармацевтических препаратов и веществ, которые используется в парфюмерии - синтетического мускуса, тяжелых металлов: цинка и меди, а также ртути.

Кроме того, цветение Днепра является одной из основных причин массового мора рыбы. Ситуация также усугубляется обмелением реки, которое происходит из-за отсутствия дноуглубительных работ, которые осуществлялись при использовании реки как транспортной артерии. Таким образом, экологическое состояние бассейна Днепра фактически катастрофическое.

На экологическое оздоровление бассейна реки Днепр и улучшения качества питьевой воды в рамках реализации Программы в течение 4 лет направили только 4,2 млн грн. За эти средства провели мониторинг состояния окружающей природной среды в бассейне реки и обеспечения развития информационных систем экологического менеджмента. И это при том, что использование бассейна реки расчетно за 2017-2020 годы принесло более 100 млрд грн в госбюджет. Ежегодный объем водозабора из бассейна реки составляет 7,4 млрд куб. м, или 78,7% забора воды из поверхностных водных объектов Украины.

Отмечается, что если экологическая ситуация в бассейне реки не улучшится, вода и в дальнейшем будет загрязняться. Возникнет необходимость его полной очистки, что приведет к значительным нагрузкам на государственный бюджет. Расходы могут быть более чем 2 тыс. раз больше предусмотрены расходы из бюджета на выполнение мероприятий Программы по этому направлению.

Всего в течение 2013-2020 годов на экологическое оздоровление бассейна реки Днепр и улучшения качества питьевой воды за счет всех источников финансирования построили и реконструировали канализационные сети водоотведения протяженностью 16,2% плановых объемов; построили противоэрозионные гидротехнические сооружения и осуществили агротехнические противоэрозионные мероприятия на площади 0,1% плановых объемов; 14,3% сооружений ливневой канализации, обеспечив плановый уровень ее протяженности лишь на 0,2%; созданы системы более чистого производства только на 3 из 162 предприятий - 1,9%.
ForUm

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