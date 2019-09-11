Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения и креативное агентство «Банда» (Banda) подписали Меморандум о сотрудничестве, которое будет направлено на формирование положительного восприятия бренда «Чернобыль» среди широкой общественности. Об этом сообщает пресс-служба ГАЗО.

«Объединив наши усилия, мы сможем усилить информационную стратегию Агентства и показать Зону отчуждения не только как туристическую локацию, но и как уникальную научную площадку под открытым небом. Кроме того, в зоне отчуждения происходят природоохранные мероприятия, способствующие сохранению и восстановлению биоразнообразия, продолжается развитие инфраструктуры обращения с радиоактивными отходами, работы на ЧАЭС и именно к этим процессам мы хотим привлечь внимание общественности и профессионалов», - подчеркнул председатель ГАЗО Виталий Петрук.

По словам директора «Банды» Дмитрия Адабира, агентство, продолжая историю с «Ukraine NOW», хочет еще больше рассказывать о современном лице Украины.

Так, сериал HBO привлек внимание к Чернобылю.

«Нам захотелось акцентировать внимание не на истории Зоны, а на том, что происходит здесь прямо сейчас. Если говорить о ней в разрезе «Ukraine NOW», Чернобыль уже стал мощной туристической локацией, которую в течение последних лет посетили сотни тысяч украинских и иностранных туристов. Также здесь расположен уникальная научная площадка, где проводятся исследования с применением современного оборудования с радиологической безопасности, археологические раскопки и даже тестирование роботов. Этими наработками уже пользуются ученые со всего мира. И нам очень хочется, чтобы об этом узнали», - отметил он.

Креативное агентство «Банда» присоединится к разработке бренд-стратегии для Чернобыльской зоны, созданию визуальной стилистики и креативной платформы кампании по популяризации туристического, научного и социально-экономического потенциала территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы.