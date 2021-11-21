В Украине заработала онлайн-платформа “Чернобыль. Путешествие“, с помощью которой можно совершить виртуальное путешествие Чернобыльской зоной отчуждения.

Как пишет Голос, об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

Проект создан Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины совместно с Государственным агентством по управлению зоной отчуждения при поддержке Министерства культуры и информационной политики.

Перейдя по ссылке можно совершить интерактивное путешествие в пространстве и времени:

полетать над современной Припятью;

радиолокационной станцией “Дуга” и заброшенными селами Полесья;

ознакомиться с хронологией аварии и мировым контекстом 1986 года;

услышать разговоры о будущем зоны отчуждения и истории людей, чьи судьбы сменила катастрофа.

Сайт “Чернобыль. Путешествие” создан по принципам скролителлинга – это непрерывный рассказ с мультимедийными элементами, которые активируются во время пролистывания и нажатия.

В ОП хотят, чтобы Чернобыль стал не местом забвения, а точкой развития и правильных выводов.

Сообщается, что над проектом работала команда из более двухсот специалистов: от историков до радиологов. На сайте представлены рассекреченные документы и научные исследования, помогающие разобраться в причинах трагических событий и разрушить распространенные мифы о Чернобыле.

Ранее сообщалось, что в Чернобыльской зоне наблюдается большой рост популяции волков и рысей.

Напомним, зона отчуждения Чернобыльской АЭС в 2020 году по причине масштабных лесных пожаров потеряла около 40% потенциально туристических локаций, из-за чего теперь туристическая сфера в регионе находится под угрозой.