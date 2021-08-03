также в разделеРелигия
Митрополит УПЦ рассказал, какие таланты нужно развивать на протяжении всей жизни
На Тернопольщине тысячи верующих УПЦ прошли крестным ходом по пути перенесения Почаевской иконы 6
На Тернопольщине тысячи верующих УПЦ прошли крестным ходом по пути перенесения Почаевской иконы 4
В Церкви рассказали, почему нельзя крестить детей в неканонических церквях 6
Стали известны новые сведения о чудотворной Святогорской иконе Богородицы 7
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об отмене дискриминационных законов, направленных против УПЦ 11
115 абитуриентов допущены к вступительным экзаменам на дневное отделение в Киевские духовные школы 40
На Житомирщине освящен новый храм УПЦ 70
В УПЦ объяснили, что нужно делать перед тем, как войти в храм 51
Митрополит Онуфрий объяснил, почему нельзя менять Божественные законы ради жизненного комфорта 44
Священник УПЦ рассказал, что означает полумесяц на православном кресте 17
Митрополит Онуфрий рассказал, что Господь дает человеку в Церкви 12
Митрополит Онуфрий на примере преподобного Серафима Саровского рассказал, как угодить Богу 13
В РПЦ считают, что связь между Украиной, Россией и Белорусью сохранится благодаря церковному единству 16
На Черкащине, Виннитчине, Житомирщине и в Днепре освящены новые храмы и престол УПЦ 13
В Святогорской лавре тысячи верующих УПЦ отметили память чудотворной иконы Богородицы 15
3 млн зрителей встретили День Крещения Руси за просмотром Крестного хода и богослужений 16
В УПЦ опровергли информацию в СМИ об отказе Грузинского Патриарха прислать делегацию в Киев 15

Единственный действующий храм в Чернобыльской зоне отчуждения в день пророка Илии отметил престольный праздник.

Фото: из открытых источников

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на lavra.ua, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павели и митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим в этот день посетили Чернобыльскую зону отчуждения и единственный действующий в ней храм - Свято-Ильинский собор.

Во время богослужения верующие и духовенство преподнесли сугубые молитвы за прекращение пандемии и быстрое выздоровление больных, а также молились за упокой ликвидаторов и всех христиан, погибших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

После литургии был совершен крестный ход.

Митрополит Павел поблагодарил настоятеля храма за труды, которые он несет в этом месте, пожелал всем сил, терпения и помощи Божией.

*** Церковь Святого Пророка Илии — храм Киевской епархии Украинской Православной Церкви в городе Чернобыле. На сегодня является единственным регулярно действующим храмом Чернобыльской зоны отчуждения. Храм был действующим до эвакуации 1986 года. Начиная с 1990 года в церкви начали проводить нерегулярные службы, а в 2001 году возобновились регулярные богослужения и деятельность прихода.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3276 грн.
5
Теги