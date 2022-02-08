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Генеральный прокурор Ирина Венедиктовна просит не спекулировать на теме нападения на ее советника Зураба Адеишвили.

«Зураб Адеишвили – сильный человек и достойный мужчина. У него все будет хорошо. Прошу не спекулировать по этой теме», - написала она в Facebook.

«Тот, кто берет на себя ответственность, должен быть готов и к таким последствиям. Таковы реалии. Давно не живем иллюзиями», - добавила генпрокурор.

7 февраля в Киеве четверо неизвестных избили советника генерального прокурора и скрылись. 

Событие зарегистрировано в Печерском управлении полиции, сообщила пресс-служба столичного главка. ЧП произошло на улице Тверской.

В настоящее время правоохранители устанавливают нападающих, проводят первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

После проведения проверки события будет предоставлена правовая квалификация.
ForUm

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