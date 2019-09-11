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Верховная Рада приняла за основу проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правовой охраны географических указаний ((№1065), направленный на обеспечение выполнения обязательств Украины в сфере европейской интеграции путем согласования требований действующего законодательства Украины об охране прав на географические указания с правом Европейского Союза.

Об этом сообщает пресс-служба аппарата парламента.

Для реализации указанной цели предлагается внести соответствующие изменения в Хозяйственный и Гражданский кодексы Украины, закон «Об охране прав на указание происхождения товаров», декрета Кабинет Министров Украины «О государственной пошлине».

В частности, предлагается: дать новое определение терминов «географическое указание», «название места согласования товара» и тому подобное; уточнить условия предоставления правовой охраны географическому указанию и основания для отказа в предоставлении такой охраны; определить условия предоставления правовой охраны одинаковых географических указанию; уточнить круг лиц, имеющих право на государственную регистрацию географического указания; пересмотреть требования к заявке на регистрацию; усовершенствовать порядок проведения экспертизы заявок на географические указания; определить требования к техническим условиям, которым должен соответствовать товар, для которого заявляется указание; уточнить перечень прав и обязанностей, вытекающих из государственной регистрации географических указаний и тому подобное.

За принятие в первом чтении проекта Закона проголосовали 310 народных депутатов.
ForUm

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