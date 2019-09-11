также в разделеОбщество
Три заместителя Князева покидают свои должности 11
ВР увеличила штрафы за перегруженные фуры 35
НАБУ открыло дело против Порошенко и Климкина 30
Президент Чехии обсудил с русинами «большую автономию» украинского Закарпатья 39
КНДР испытала сверхгабаритную реактивную систему 40
10 сентября. Картина дня 36
Рябошапка уволил прокурора Запорожской области 21
Харьковский горсовет обжалует решение суда о проспекте Жукова 30
Руководителя предприятия «Укроборонпрома» подозревают в растрате 1 миллиона 20
Первый «договорняк» в Генпрокуратуре: люди Луценко остаются 86
Завтра украинцам обещают идеальный синоптический комфорт 25
ГБР подозревает сотрудников СБУ в пытках задержанного 27
Верующие Киевского патриархата провели митинг в поддержку Филарета 43
В суд поступил еще один иск об отмене нового правописания 41
Сенцов заявил, что не принадлежит к лагерю Зеленского 38
Балух будет добиваться от РФ возмещения морального вреда за пребывание в изоляторе 27
Ректор «Острожской академии» пообещал Зеленскому кадры, готовые работать за копейки 49
Сенцов прокомментировал выдачу Цемаха РФ 107

Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе «Залив» в оккупированном Крыму в мае 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в кораблестроительной отрасли РФ.

«Два УДК водоизмещением до 15 тысяч тонн впервые в истории России планируется заложить на судостроительном заводе «Залив» в Керчи в 2020 году», - сказал один из собеседников агентства. Он добавил, что головной корабль планируется сдать флоту РФ  до завершения текущей госпрограммы вооружения, то есть до конца 2027 года.

Другой источник уточнил, что «закладка обоих кораблей состоится в мае 2020 года». Он подтвердил, что водоизмещение каждого составит до 15 тыс. т. Корабли, по его словам, смогут нести на борту более 10 вертолетов различных классов, а также получат большую доковую камеру для десантных катеров.

Собеседник агентства также сообщил, что «разработка технического проекта по новым кораблям находится в финальной стадии, после ее завершения, в ближайшие месяцы, будет подписан контракт на постройку УДК».

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2648 грн.
14
Теги