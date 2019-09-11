Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе «Залив» в оккупированном Крыму в мае 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в кораблестроительной отрасли РФ.

«Два УДК водоизмещением до 15 тысяч тонн впервые в истории России планируется заложить на судостроительном заводе «Залив» в Керчи в 2020 году», - сказал один из собеседников агентства. Он добавил, что головной корабль планируется сдать флоту РФ до завершения текущей госпрограммы вооружения, то есть до конца 2027 года.

Другой источник уточнил, что «закладка обоих кораблей состоится в мае 2020 года». Он подтвердил, что водоизмещение каждого составит до 15 тыс. т. Корабли, по его словам, смогут нести на борту более 10 вертолетов различных классов, а также получат большую доковую камеру для десантных катеров.

Собеседник агентства также сообщил, что «разработка технического проекта по новым кораблям находится в финальной стадии, после ее завершения, в ближайшие месяцы, будет подписан контракт на постройку УДК».