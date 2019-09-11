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За минувшие сутки, 10 сентября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного вооружения, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:

неподалеку Богдановки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды вблизи Новотроицкого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Красногоровки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Гнутово - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Пищевика - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Новотроицкого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

неподалеку Катериновки - из автоматического гранатомета;

вблизи Крымского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Новозвановки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Новотошковского - из миномета калибра 82 мм, вооружения БМП, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Майорска - из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия;

вблизи Крымского - из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Попасной - из ручных противотанковых гранатометов.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил четверо военнослужащих получили ранения, а еще два - боевые травмы.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников не зафиксировано.
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