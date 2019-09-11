За минувшие сутки, 10 сентября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного вооружения, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:
неподалеку Богдановки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды вблизи Новотроицкого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
дважды неподалеку Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
неподалеку Красногоровки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Гнутово - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
неподалеку Пищевика - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Новотроицкого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:
неподалеку Катериновки - из автоматического гранатомета;
вблизи Крымского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Новозвановки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Новотошковского - из миномета калибра 82 мм, вооружения БМП, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
дважды неподалеку Майорска - из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия;
вблизи Крымского - из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
неподалеку Попасной - из ручных противотанковых гранатометов.
За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил четверо военнослужащих получили ранения, а еще два - боевые травмы.
С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников не зафиксировано.
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