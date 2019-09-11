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Вчера, 10 сентября, в Ирпене злоумышленник во время задержания забросал гранатами оперативных сотрудников полиции, сообщает пресс-служба главка Киевской области.

Произошло это во время задержания лица, которое основательно подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, а именно нанесения ножевого ранения.

Подозреваемый забаррикадировался в доме, оказывал сопротивление полицейским, а затем бросил в их сторону две гранаты и пытался убежать.

К счастью, они не сработали. Правоохранители слаженными и профессиональными действиями обезвредили и задержали злоумышленника.

Во время неотложного обыска в его доме обнаружены и изъято два боеприпаса, оружие, патроны и нож, которые отправлены на соответствующие экспертизы.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Полиция проводит следственные действия для дачи соответствующей правовой квалификации.
ForUm

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