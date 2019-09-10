Государственное бюро расследований начало уголовное производство против сотрудников Службы безопасности Украины, которые задержали мужчину, надели мешок ему на голову и отвезли в лесополосу, где пытали. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

«Начали расследование дела в отношении сотрудников Службы безопасности Украины, которые, по предварительной версии, пытали и жестоко обращались с задержанным гражданином», – написала она.

По словам Варченко, поводом для расследования стало сообщение председателя Мониторинговой миссии ООН по правам в Украине. «В сообщении отмечается, что в апреле 2016 сотрудники СБУ задержали гражданина, а затем надели ему на голову мешок и вывезли в лесополосу. Там несколько часов пытали и били его, о чем свидетельствуют многочисленные телесные повреждения различной степени тяжести. После этого пострадавшего освободили и доставили в больницу с побоями. Чтобы не пожаловался и не выдал их, правоохранители угрозами заставили его подписать процессуальные документы», – подчеркнула она.

«Хочу отметить, что это дело для нас - крайне важное, ведь комплексное противодействие пыткам - один из базовых приоритетов в работе Государственного бюро расследований», – сообщила Варченко.

По ее словам, уголовное производство расследуется ч. 2 ст. 365 УК Украины.

«Речь идет о превышении власти или служебных полномочий, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, сопровождавшихся насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего. Если вина сотрудников СБУ будет доказана в суде, им грозит 3-8 лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет», – подчеркнула она.