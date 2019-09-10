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Освобожденный политзаключенный Олег Сенцов заявил, что во время аннексии Крыма вывез половину украинских военных. Об этом он заявил на первой пресс-конференции после освобождения, которую провел совместно с освобожденным Александром Кольченко, передает 112 Украина.  

Сенцов рассказал, что в те дни, когда российские военные уже начали захватывать полуостров, он вместе с другими активистами проводили митинги и акции протеста. 

«Вы представляете акции протеста в Крыму, в котором стоят российские войска, все силовые структуры за них, накануне референдум, а мы проводим автопробег с украинскими флагами. Мы доехали до центра, где нас заблокировали все. Митинги мы проводили, был очень большой риск, но мы это делали, просто чтобы показать, что есть люди, которые против», - сказал Сенцов. 

Также он добавил, когда началась эвакуация военных, он помогал их вывозить на подконтрольную Украине территорию. Он утверждает, что тогда ему удалось вывезти половину украинских военных. 

«Закончилось тем, что уже ближе к концу эвакуации мне звонили с Генштаба или замминистра обороны, я уже не помню, сказали: «Олег, мы знаем, чем вы занимаетесь, вы можете сказать, кто из вас еще остался?» Мне звонили оттуда, из Министерства обороны и спрашивали, кто там остался. Говорю: «А вы не знаете?» Они говорят, что нет, у меня более детальная информация», - сказал Сенцов. 

Напомним, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».
ForUm

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