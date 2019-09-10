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Белорусский рэпер Серега (Сергей Пархоменко) в эфире шоу «Танцы со звездами» заявил, что хочет получить гражданство Украины.

«Украина для меня - это свобода. Я хочу быть здесь, среди этих людей. Это моя земля. Мне здесь хорошо», - сказал он.


Музыкант сообщил, что в Украине встретил «девушку, которая стала матерью его детей». Также он добавил, что здесь живет его дядя, с которым артист хотел бы наладить отношения.

Сейчас рэпер имеет бессрочный вид на жительство в Украине. 

 
ForUm

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