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Верховная Рада 14 декабря одобрила во втором чтении законопроект о «упрощенном обретении гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, принимавшими участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины».

Голосование прошло без обсуждения. Документ поддержали 285 народных депутатов, против проголосовали пятеро, воздержались 23, сообщила пресс-служба парламента.

Законопроект был зарегистрирован в июне 2021 года. Объяснительная записка, подписанная тогдашним министром внутренних дел Арсеном Аваковым, предусматривает, что он упростит обретение гражданства Украины.

Законом, в частности, предусмотрена возможность представления деклараций об отказе от иностранного гражданства вместе с заявлением о принятии в гражданство Украины следующими категориями лиц:

  • которые в установленном законодательством Украины порядке проходят/проходили военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины;
  • которые в установленном законодательством Украины порядке проходят военную службу по контракту в ВСУ и награждены государственной наградой Украины;
  • имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины;
  • являются гражданами государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом и подверглись преследованиям из-за политических убеждений в стране своей гражданской принадлежности.

Парламент поддержал документ в первом чтении 2 ноября 2021 года.
ForUm

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