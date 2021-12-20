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После принятия Верховной Радой президентского законопроекта о множественном гражданстве Кабинет Министров будет договариваться с каждой страной отдельно относительно его применения.

Об этом глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил в интервью агентству Интерфакс-Украина.

«Важно, что законопроект дает право Кабмину составлять список стран, граждане которых могут иметь множественное гражданство. То есть, мы принимаем общий рамочный закон, а далее Кабмин договаривается на двусторонней встрече с правительством того или иного государства... При заключении двусторонних соглашений обязательно будут учитывать особенности законодательств этих стран», - сказал парламентарий, уточнив, что украинское правительство будет договариваться с каждой страной в отдельности.

Таким образом, Украина заключит соглашения с государствами, в которых есть большие украинские диаспоры. Он добавил, что речь идет, в частности, о Португалии, Аргентине, Канаде, Австралии, Соединенных Штатах Америки и Италии.

Напомним, 2 декабря президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде ряд законопроектов о  гражданстве.  

По убеждению Зеленского, впервые украинцы во всем мире будут «чувствовать себя не диаспорой и не просто людьми «украинского происхождения», а людьми украинского гражданства».
ForUm

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