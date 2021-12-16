Служба безопасности Украины осуществляет проверку информации о возможном наличии американского гражданства у главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии и лидера партии «Голос» Киры Рудык по запросу нардепа.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии Украинской правде.

«Депутатский запрос не может проигнорировать ни одна инстанция. Документ зарегистрирован и находится на рассмотрении компетентных подразделений СБУ. Парламентарий получит ответ в срок», - сказал он.

В начале декабря СБУ получила запрос от народного депутата «Слуги народа» Александра Качуры. Согласно законодательству запрос должен быть обработан в СБУ до 22 декабря, уточнили УП.

Кроме этого, Качура обратился в Государственную миграционную службу – с требованием предоставить информацию о наличии у Рудык и Арахамии гражданства других стран и к пограничникам – предоставить информацию о пересечении этими гражданами украинской границы и документах, которые они при этом предъявляли.

По данным УП, пограничники сообщили нардепу, что не в праве разглашать информацию о пересечении границы третьими лицами, ведь действуют в соответствии с определенными законом полномочиями.

В середине ноября депутат Верховной Рады 8 созыва, бывший представитель «Радикальной партии Олега Ляшко» Игорь Мосийчук заявил, что представители новой власти Давид Арахамия и Тимофей Милованов имеют удостоверение US person.

Арахамия назвал бездоказательными заявления о якобы его американском гражданстве.

В телеэфире в июле 2021 года глава партии «Голос» Кира Рудык трижды уклонилась от прямого ответа на вопрос о наличии у нее паспорта США, однако в пресс-службе заверили, что у нардепки есть только украинское гражданство.