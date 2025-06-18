Київ переходить на новий рівень готовності: Місто розбудовує інноваційну систему реагування на ракетні удари

Після одного з найпотужніших ракетних ударів, що обрушився на столицю сьогодні, Київ терміново розпочинає впровадження комплексної та інноваційної системи реагування на надзвичайні ситуації. Нарада з керівниками районних адміністрацій, проведена головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченком, визначила ключові пріоритети: ліквідація наслідків поточної атаки та кардинальне оновлення підходів до забезпечення безпеки міста.

"Подібні обстріли у стані війни з росією — це реальність, до якої столиця повинна бути системно готова", – наголосив Тимур Ткаченко, підкреслюючи неминучість загроз та необхідність постійної адаптації. Нова стратегія базується на принципі самодостатності кожного району з одночасною готовністю надавати допомогу сусіднім. "Ми впроваджуємо принцип — район повинен бути не лише самодостатнім, а й готовим допомогти сусідньому. Усі дії мають бути автоматичними: надання допомоги людям, усунення руйнувань, оперативне залучення техніки, мобілізація персоналу", – пояснив Ткаченко, окреслюючи бачення інтегрованої та ефективної системи.

Кожен район Києва вже має детально розроблений алгоритм дій, який охоплює весь спектр реагування – від миттєвого відкриття гуманітарних штабів до оперативного залучення аварійних служб. Важливою складовою нової системи є завчасне визначення місць для розгортання гуманітарних пунктів з базовими запасами, що дозволяє миттєво надавати допомогу постраждалим. Наразі такі штаби вже активно функціонують у Соломʼянському, Дарницькому та Шевченківському районах.

Пункти допомоги постраждалим у Києві:

Соломʼянський район: школа №67 (вул. Академіка Шалімова, 9а) терцентр соцобслуговування (бульвар Вацлава Гавела, 83-А)

Дарницький район: Дарницька РДА (вул. О.Кошиця, 11), тел.: 044 366-70-29 вул. Геннадія Афанасьєва, 18, тел.: 097 974-80-81 вул. О.Пчілки, 2, тел.: 066 512-34-27

Шевченківський район: бібліотека ім. Костомарова (вул. Данила Щербаківського, 51-В), тел.: 098 609-13-26



У цих пунктах кияни можуть отримати первинну консультацію юристів та психологів, оформити запит на матеріальну допомогу та отримати детальні інструкції щодо подальших дій.

Особлива увага приділяється координації з ключовими комунальними службами, такими як «Київводоканал» та «Київгаз», аби мінімізувати ризики масштабних витоків чи аварій у разі обстрілів. Тимур Ткаченко підкреслив необхідність постійних тренувань для аварійних та комунальних служб, що забезпечить їхню бездоганну роботу в критичних ситуаціях.

"Кожен керівник району особисто залучений у процес. На місцях зараз працюють рятувальники ДСНС. Пріоритет номер один — витягти людей з-під завалів. Дякую всім, хто працює пліч-о-пліч і тримає Київ міцно", — підсумував очільник КМВА, демонструючи рішучість та єдність у подоланні викликів. Київ продовжує зміцнювати свою обороноздатність, перетворюючи кожну атаку на можливість для вдосконалення та підвищення стійкості міста.