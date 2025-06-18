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Удар по Ірану: США розриваються між силою та переговорами

Удар по Ірану: США розриваються між силою та переговорами

Нарада Ради національної безпеки США, яка відбулася у Вашингтоні, завершилася без ухвалення рішення щодо можливого удару по Ірану. Про це повідомляють The Wall Street Journal та ABC News із посиланням на посадовців адміністрації.

За даними WSJ, після зустрічі президента Дональда Трампа з командою з національної безпеки в Ситуаційній кімнаті Білого дому, представники адміністрації заявили: жодного остаточного рішення не ухвалено, а військовий удар залишається лише одним із можливих сценаріїв.

Як пише ABC News, у найближчі 24–48 годин Білий дім планує визначитись, чи обрати дипломатичний шлях, чи вдатися до силового вирішення конфлікту з Іраном.

Попри активне обговорення військового варіанту, дипломатичні зусилля США тривають. За інформацією джерел, американські переговорники розглядають сценарій, за якого Іран погодиться повернутися до переговорного процесу і відмовитися від усіх програм зі збагачення урану.

У разі позитивної відповіді з боку Тегерана, вже цього тижня може відбутися високорівнева зустріч, участь у якій візьмуть спеціальний посланець Стів Уіткофф і, ймовірно, віце-президент США Джей Ді Венс.

Водночас джерела в адміністрації зазначають, що терпіння Трампа щодо ситуації на Близькому Сході вичерпується, і подальша стратегія залежатиме від дій Ірану найближчим часом.

Теги:

обстріли Ірануситуація в Ізраїлі
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