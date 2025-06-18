Кількість жертв ракетного удару в Києві знову зросла

У Києв продовжує зростати кількість жертв чергового ворожого ракетного удару. З-під завалів зруйнованої дев'ятиповерхівки було деблоковано тіло ще одного чоловіка, що знову збільшило кількість загиблих у цьому будинку.

Наразі за вказаною адресою вилучено тіла 17 осіб. Ця цифра є частиною загальної статистики, яка, на жаль, зростає з кожною годиною. За попередніми даними, загалом внаслідок атаки загинула 21 людина, і ще 134 отримали поранення. Однак, доки всі завали не будуть розібрані, остаточна кількість жертв залишається невідомою.

Пошуково-рятувальні роботи тривають безперервно вже понад добу.

Нагадаємо: сьогодні у Києві оголошено День жалоби.

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