Украина приветствовала бы присоединение Соединенных Штатов к «нормандскому формату». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Встреча была посвящена обсуждению первоочередных мер по укреплению стратегического партнерства между Украиной и США, в частности подготовке двусторонних переговоров на уровне глав государств.

Кроме того, были обсуждены возможности углубления украинско-американского сотрудничества в сферах безопасности и обороны, энергетической безопасности, а также в вопросах реформирования Вооруженных сил Украины и украинской оборонной промышленности.

Зеленский поблагодарил американскую сторону за мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, последовательную официальную политику в отношении Крыма и усилия, направленные на достижение прогресса в мирном урегулировании на Донбассе.

Президент Украины выразил надежду, что США смогут больше привлекаться к переговорному процессу относительно Донбасса. Он отметил, что Украина приветствовала бы присоединение Соединенных Штатов к нормандскому формату.

Зеленский отметил важность консолидированной позиции США и других партнеров Украины для обеспечения освобождения украинских моряков и других незаконно удерживаемых граждан.