Таємниці депутатських пенсій: хто і скільки отримує у 2025 році

Незважаючи на офіційне скасування спеціальних пенсій для народних депутатів у 2017 році, значна частина колишніх парламентарів продовжує отримувати виплати за особливими умовами, здебільшого через судові рішення. У 2025 році середня депутатська пенсія становить понад 21 тисячу гривень, а максимальна, після запровадження нових обмежень, сягає 51 тисячі гривень. Про це повідомила заступниця голови правління Пенсійного фонду України Тетяна Король.

Судові баталії за привілеї

За словами Тетяни Король, станом на 1 квітня 2025 року середній розмір пенсій, призначених згідно із законом «Про статус народного депутата України», становить 21 071,3 грн. Це відбувається попри те, що нові виплати за цим законом не призначаються з 2017 року. Проте, як виявилося, чимало колишніх обранців успішно домоглися поновлення своїх виплат через суди.

Ця тенденція свідчить про системну проблему: попри законодавчі зміни, механізми судового захисту дозволяють екс-депутатам обходити обмеження. Підтвердженням цього є звернення 56 екс-депутатів до Конституційного суду у 2024 році. Вони вимагають перегляду законності скасування індексації їхніх пенсій, яка раніше залежала від зростання зарплат чинних парламентарів. Таким чином, навіть через роки після офіційного скасування привілеїв, боротьба за їх збереження триває.

Від 246 тисяч до 51 тисячі: еволюція максимальних виплат

Історія з екс-нардепом-регіоналом Сергієм Ківаловим яскраво ілюструє масштаби попередніх виплат. У певний період його щомісячна пенсія сягала 246 тисяч гривень. Ця сума стала можливою завдяки довідці з вишу, який він очолював, та рішенню одеського суду, збільшивши його пенсію у 17 разів за короткий термін.

Проте, на початку 2025 року в Україні була запроваджена нова система обмежень на надвисокі пенсії. Виплати, що перевищують 23 610 гривень, тепер частково урізаються за спеціальними коефіцієнтами. Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович пояснила, що ці обмеження не зачіпають страхову частину пенсій (зароблену внесками) і не стосуються військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, а також родин загиблих військових. У результаті таких змін максимальна пенсія, яка зараз виплачується колишньому нардепу, становить 51 042 грн.

Нові виклики та винятки

Попри запроваджені обмеження, сотні пенсіонерів зі статусом «спеціальних» вже намагаються оскаржити нові норми через суд, і в деяких випадках їм це вдається.

Варто зазначити, що одна категорія громадян залишилася недоторканою новими обмеженнями – це судді у відставці. Їхні довічні грошові виплати, які є аналогом пенсії, збереглися у повному обсязі. Наразі найбільша така виплата становить 390 тисяч гривень щомісяця, що підкреслює існування суттєвих відмінностей у пенсійному забезпеченні різних категорій колишніх державних діячів.