Росія посилює військову присутність в Арктиці, готуючи плацдарм для ресурсної експансії, – ГУР МО

Країна-аагресор Росія активно розширює свою військову присутність в Арктиці, готуючи ґрунт для майбутньої ресурсної експансії. Про це заявив представник Головного управління розвідки України Андрій Черняк.

За словами Черняка, на тлі глобального потепління та відкриття нових стратегічних можливостей у регіоні, таких як значні поклади корисних копалин і Північний морський шлях, Кремль значно активізував свою діяльність в Арктиці. Росія прагне закріпити свою економічну та військово-технічну присутність під виглядом "наукової діяльності".

Ключовим інструментом реалізації арктичної стратегії РФ є державне підприємство "Арктичний та антарктичний науково-дослідний інститут". Хоча формально ця структура виконує "наукові завдання", фактично вона є важливою ланкою ресурсно-військового проєкту Москви, метою якого є:

Проведення геологічної розвідки нових газових і нафтових родовищ.

Аналіз льодової обстановки в Північному морі для прокладання судноплавних маршрутів.

Моделювання змін клімату та океанографічних умов до 2035 року з метою довгострокового планування експлуатації регіону.

Представник ГУР МО також зазначив, що наукові експедиції, організовані інститутом, вивчають температуру води, силу течій, динаміку вітрів, а також прогнозують зміни льодовикового покриву. Всі ці дані мають подвійне призначення – як для цивільного використання, так і для планування військових операцій та пересування флоту.

Водночас Росія активно розвиває інфраструктуру регіону, встановлюючи комунікаційне обладнання, зокрема системи супутникового зв'язку. Це обладнання може використовуватися для координації арктичних операцій Північного флоту РФ та забезпечення дій безпілотних систем.