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Війна

Ізраїльські танки обстріляли натовп, що отримував гумдопомогу в Газі: 59 загиблих, понад 200 поранених

Ізраїльські танки обстріляли натовп, що отримував гумдопомогу в Газі: 59 загиблих, понад 200 поранених

Щонайменше 59 палестинців загинули та понад 200 отримали поранення внаслідок обстрілу ізраїльськими танками натовпу, який збирався для отримання гуманітарної допомоги в місті Газа, повідомили медичні працівники та очевидці в середу. Цей інцидент став одним із найсмертоносніших за останні місяці, посиливши побоювання щодо катастрофічної гуманітарної ситуації в Секторі Газа. Про це повідомляє Reuters.

За словами очевидців, інцидент стався на світанку в районі [вказати конкретний район, якщо є додаткова інформація] на півночі Гази, де сотні людей зібралися в очікуванні вантажівок з гуманітарною допомогою. Танки Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) відкрили вогонь по натовпу, коли люди кинулися до вантажівок.

"Ми чекали на їжу, і раптом почалася стрілянина. Люди падали один за одним", – розповів Ахмед Аль-Самані, один з очевидців, який отримав поранення в ногу. "Це була бійня".

Представник міністерства охорони здоров'я Гази, яким керує ХАМАС, заявив, що до лікарень було доставлено десятки тіл та сотні поранених. За його словами, медичні заклади вже перевантажені та не в змозі впоратися з таким напливом постраждалих.

Ізраїльська армія поки що не прокоментувала цей інцидент.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

танкигуманітарна допомогасектор ГазицахалІзрайль
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