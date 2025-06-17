"Вирішальні 48 годин": Трамп закликав Іран до "безумовної капітуляції"

Президент США Дональд Трамп заявив, що прагне "реального завершення" конфлікту між Ізраїлем та Іраном, наголошуючи, що такий результат буде кращим за просте припинення вогню. Він зробив відповідну заяву, підкресливши, що його терпіння до переговорів вичерпується. Про це повідомляє CNN.

Трамп зазначив, що очікує, що протягом наступних 48 годин ситуація стане значно зрозумілішою щодо подальшого розвитку подій у цьому регіоні.

Також він зробив гучну заяву щодо контролю над іранським небом: "Зараз ми маємо повний і тотальний контроль над повітряним простором Ірану".

Він додав: "Іран мав хороші засоби спостереження за повітряним простором та інше оборонне обладнання, якого було багато, але це не порівняти з “речами”, розробленими, сконструйованими та виготовленими в Америці. Ніхто не робить це краще, ніж старі добрі США".

Трамп продовжує "знищувати" Іран у своїй соцмережі Truth Social, де закликав до "Безумовної капітуляції!".

Тим часом віцепрезидент Джей Ді Венс допустив, що Трамп може вжити "додаткових заходів" проти ядерної програми Ірану.

"Іран міг би мати мирну ядерну енергію без збагачення, але відмовився. Іран збагатив уран до рівнів, що значно перевищують ті, які необхідні для будь-яких цивільних цілей. Президент Трамп може ухвалити рішення вжити додаткові заходи щодо припинення збагачення урану", — зазначив Венс.

ForUA.com нагадує, Дональд Трамп заявив, що не має наміру вести переговори з Іраном щодо ядерної угоди, і очікує від Тегерана "не менше, ніж повної капітуляції". Тим часом Іран оголосив, що використав у нещодавній атаці по Ізраїлю новітню ракету, яку ізраїльські військові не змогли відстежити до її влучання в ціль. Іранська влада також заборонила всім посадовим особам використовувати пристрої, підключені до загальних мереж, і продовжила заборону на перельоти всередині країни та за її межі до 01:30 за московським часом 18 червня.