Саміт як лакмус: що продемонструвала Україні зустріч G7

У Кананаскісі завершився саміт G7, де російсько-українська війна стала однією з ключових тем обговорення. Детальніше про те, з чим із Канади повертається президент Зеленський – далі в матеріалі.

У вівторок, 17 червня – останній день роботи саміту G7 лідери цього престижного міжнародного клубу підтримали зусилля президента США Трампа щодо досягнення «справедливого і тривалого миру в Україні». Про це йдеться в опублікованій заяві голови саміту, прем’єр-міністра Канади Марка Карні. У тексті документа також зазначено, що лідери G7 хочуть посилити тиск на Росію, зокрема, за рахунок санкцій. Раніше агентство Reuters повідомило, що учасники G7 відмовилися від спільної заяви через заперечення США. За інформацією співрозмовника агентства, американська сторона прагнула значно пом’якшити проєкт заяви, що Канада визнала несправедливим стосовно України.

На полях саміту «Групи семи» планувалася двостороння зустріч президентів України та США. Зокрема, Зеленський хотів обговорити з американським колегою потенційну купівлю у Сполучених Штатів оборонного пакета для України. Втім, посилаючись на невідкладні справи, що стосуються близькосхідного загострення, Трамп достроково залишив Канаду. Такий крок старий-новий господар Овального кабінету здійснив тоді, коли український борт номер один вже тримав курс на Канаду.

Нинішній саміт «Сімки» пройшов на фоні масштабної атаки РФ на Україну, внаслідок якої балістична ракета поцілила в 9-поверховий житловий будинок у Києві. У вівторок, 17 червня до зруйнованого будинку прибули представники понад 60 іноземних дипломатичних місій, акредитованих в Україні, з яких понад 50 – на рівні керівників дипустанов. Глава МЗС Андрій Сибіга, коментуючи останній масований удар РФ по Україні, звернув увагу на те, що Росія зробила це навмисно, під час саміту «Групи семи». «Путін таким чином посилає сигнал про повну зневагу до Сполучених Штатів та інших партнерів, які закликали припинити вбивства», - акцентував очільник головного зовнішньополітичного відомства України.

Крім того, МЗС опублікувало окрему заяву, у якій зазначило, що Путін свідомо вдарив під час саміту G7, щоб продемонструвати слабкість лідерів.

Низка країн після атаки країни-агресорки по українських містах вночі 17 червня наголосили, що зупинити Росію можна лише тиском. Між тим, за даними Bloomberg, лідери G7, попри усі зусилля, не переконали Трампа посилити тиск на офіційну Москву. Втім загалом, попри, м’яко кажучи, дивну позицію американської влади, саміт G7 для України цілком можна вважати успішним.

Не дивлячись на те, що президент Зеленський після смертоносного обстрілу Києва в ніч на 17 червня та рішення президента США Дональда Трампа достроково залишити саміт, суттєво скоротив програму свого візиту до Канади і навіть скасував заплановану на середу прес-конференцію в Калгарі, до України він повертається не з порожніми руками.

Отже, одразу після прибуття до Канади у вівторок, 17 червня, Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром країни Марком Карні. Очільник канадського уряду за підсумками перемовин оголосив нові санкції проти РФ і розповів про виділення майже $1,5 млрд військової допомоги Україні. Очікується, що у пакет військової допомоги увійдуть «безпілотники, вертольоти, боєприпаси». Пан Карні запевнив, що підтримка з боку офіційної Оттави «буде незмінною, доки ми не досягнемо справедливого миру для України та українського народу». Нові санкції проти Росії оголосила і Великобританія.

За підсумками бліц-візиту до Канади президент Володимир Зеленський зауважив наступне: «Маємо конкретні рішення про збільшення військової підтримки, нові транші допомоги коштом заморожених російських активів та додаткові санкції проти того, що живить російську війну. Важливо, що партнери готові не лише підтримувати нашу оборону зараз, а й разом відбудовувати Україну після закінчення війни».

Вельми показово, що, звертаючись під час спеціального виступу до учасників саміту «Групи семи» нинішній господар Банкової особливо підкреслив , що саме США можуть змусити Росію покласти край повномасштабному вторгненню в Україну, «і для цього потрібно активно працювати з Дональдом Трампом». Тобто, як бачимо, попри дипломатичні викрутаси очільника Білого дому і його відсутність на саміті, Україна вустами Зеленського особливо підкреслила вагу і значення Вашингтона у процесі мирного врегулювання. Очевидно, що ставка Києва на дипломатію прагматизму, а не емоцій, з огляду на хаотичний стиль політики президента Трампа є цілком виправданою.

До речі, попри систематичні і відверті загравання американського лідера з Путіним, у стосунках по лінії Вашингтон-Москва не все йде, як по маслу. Зокрема, як раз у дні проведення саміту G7, Білий дім скасував чергову зустріч із питань нормалізації роботи американсько-російських дипмісій. Про це повідомила офіційний представник росМЗС Марія Захарова, не пояснивши, чим саме американська сторона мотивувала це рішення. Зустріч, до речі, мала вперше пройти в Москві, ставши продовженням перших двох раундів консультацій у Стамбулі, які у Путіна оцінили як «дуже плідні». Як зауважує Reuters, пауза, яку взяв Вашингтон пояснюється тим, що адміністрація Трампа тісно пов’язує нормалізацію двосторонніх дипломатичних відносин із «прогресом в українському врегулюванні». «Вирішення проблеми, по суті, зупинилося, тому Америка взяла паузу», - констатував співрозмовник агентства з оточення президента США.

Тобто, попри те, що перед квітневою зустріччю у Стамбулі у Москві наголошували, що «український конфлікт» в діалозі з американцями буде виведений за дужки переговорів, у Білому домі, схоже, думають інакше і це - безумовний плюс. Втім, повертаючись до саміту G7, слід констатувати і неприємні для України новини. Зокрема, президент Макрон, зазначивши, що у 2026 році саміт «Групи семи» пройде у французькому альпійському курортному місті Евіан-ле-Бен, додав, що на захід було вирішено запросити Росію. Це - перший випадок із 2014 року, коли країну-агресорку виключили із G7 невдовзі після анексії Криму.