Колишній міністр вважає, що Трамп втік із саміту G7, щоб не зустрічатися із Зеленським

Колишній керівник МЗС України Володимир Огризко вважає, що несподіваний від’їзд президента США Дональда Трампа із саміту G7 фактично є «втечею», щоб не зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він сказав у коментарі hromadske.

«Насправді оці його (Трампа — ред.) псевдопояснення, на мою думку, є лише прикриттям для того, щоб не зустрічатися із Зеленським. Тому що йому нема чого говорити Зеленському. Він не може знайти аргументів, чому він продовжує вигороджувати Путіна. Думаю, це та ситуація, коли людині просто нема чого сказати й для того, щоб нічого не говорити, краще поїхати. От це він і зробив», — сказав Володимир Огризко.

Він висловив думку, що у відносинах з нинішньою адміністрацією Білого дому Україна може сподіватися лише на продаж зброї та передання розвідданих. Водночас варто більше працювати з європейськими партнерами, вважає ексміністр.

«Особливого вибору немає, треба підіймати Європу, треба змушувати наших європейських партнерів захищати Україну, закривати над нами небо. Те, що сьогодні відбулося в Україні, — це ще один докір нашим європейським партнерам за те, що вони бояться власної тіні», — зазначив Огризко.

Він вважає: якби авіація однієї з країн-членів НАТО збивала ракети над територією України, вона жодним чином не була б позначена як країна, яка воює з Росією.

«Ні, вона допомагала б Україні відбивати ракети РФ. Хіба США стають членами “коаліції проти Ірану“? Ні, вони допомагають Ізраїлю робити те, про що він їх просить. От так само ми повинні просити умовну Францію/Німеччину/Велику Британію збивати над українською територією якісь ракети. Там не сидить на кожній ракеті якийсь росіянин. Це літальні апарати, які летять на територію, умовно, дружньої для Франції країни, от вони й повинні їх збивати. Отак треба мені ставити сьогодні питання, причому руба. Я думаю, що Зеленський має це зробити сьогодні в Канаді», — сказав Володимир Огризко

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп достроково покинув саміт «Великої сімки» в Канаді, де в нього, зокрема, була запланована зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським.

У Білому домі заявили, що Трамп вирішив поїхати раніше через ситуацію на Близькому Сході. Але коли президент Франції Емманюель Макрон зазначив журналістам, що Трамп, схоже, повернувся до Вашингтона, аби працювати над припиненням вогню між Ізраїлем та Іраном, той заперечив.

Трамп зазначив, що його змусило поїхати щось «набагато важливіше», та закликав стежити за новинами. Він також заявив, що не вводить санкції проти росії, оскільки очікує на підписання мирної угоди.

Під час спілкування на борту Air Force One журналісти запитали Трампа щодо його реакції на масований російський обстріл України в ніч проти 17 червня. Той відповів, що має «розібратися» з повідомленнями, адже, схоже, про атаку не чув.