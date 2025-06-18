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Сенсаційні чутки: представник Трампа може зустрітися з Лукашенком

Сенсаційні чутки: представник Трампа може зустрітися з Лукашенком

 

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог може незабаром здійснити візит до Білорусі, де, ймовірно, зустрінеться з Олександром Лукашенком. Про це повідомляє Reuters з посиланням на чотири дипломатичні джерела. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Точний порядок денний можливої поїздки Келлога поки не розголошується. Однак, за словами двох джерел, сам Келлог у приватних розмовах висловлював думку, що цей візит може стати потенційним кроком до започаткування мирних переговорів щодо припинення повномасштабної війни Росії проти України.

Державний департамент США, Білий дім, сам Кіт Келлог, а також посольство Білорусі у Вашингтоні відмовилися коментувати цю інформацію. Подібні дипломатичні візити часто вимагають ретельних переговорів і можуть бути змінені або скасовані в останній момент.

Якщо візит відбудеться, Келлог стане найвищим представником США, який відвідав Білорусь за останні роки. Востаннє подібний візит відбувався у 2020 році, коли тодішній державний секретар США Майк Помпео прибув до Мінська. Той візит був частиною спроб налагодити відносини з Лукашенком.

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Келлогвізит Келлога до Білорусі
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