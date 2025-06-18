Сьогодні у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/2026, і київське "Динамо" дізналося ім'я свого першого опонента. Чемпіон України, який єдиний представлятиме країну у найпрестижнішому європейському клубному турнірі, розпочне свій шлях у Лізі чемпіонів матчем проти переможця попереднього раунду – пари "Жальгіріс" (Литва) – "Хамрун" (Мальта).

"Динамо" Київ забезпечило собі місце у Лізі чемпіонів завдяки тріумфу в Українській Прем'єр-лізі. У другому кваліфікаційному раунді загалом візьмуть участь 30 команд, розділених на сіяних та несіяних, що значно звузило коло потенційних суперників для київського клубу.

Серед чотирьох можливих варіантів для "Динамо" були: "Пафос" (Кіпр), переможець пари "Жальгіріс" (Литва) – "Хамрун" (Мальта), переможець пари "Левадія" (Естонія) – РФШ (Латвія) та переможець пари "Вікінгур" (Фарерські острови) – "Лінкольн" (Гібралтар).

За підсумками жеребкування, "біло-синім" випав другий варіант, що обіцяє зустріч з одним із чемпіонів Литви або Мальти. Матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів заплановані на 22/23 липня (перший матч) та 29/30 липня (матч-відповідь). Точний розклад матчів та місця проведення будуть оголошені пізніше.

Вболівальники "Динамо" з нетерпінням чекають старту єврокубкової кампанії, сподіваючись на успішний виступ своєї команди на шляху до групового етапу Ліги чемпіонів.