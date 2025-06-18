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Фокус змістився: нові санкції США проти Росії відкладено

Фокус змістився: нові санкції США проти Росії відкладено

Розгляд Сенатом США нових санкцій проти Росії та її торгових партнерів відкладається щонайменше до липня, повідомляє видання Semafor. Це рішення обумовлене кількома факторами.

Основною причиною відтермінування є загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном. За словами сенатора Ліндсі Грема, одного з авторів законопроєкту, ситуація з Іраном зараз перебуває в центрі уваги, хоча про Росію та Україну не забувають.

Додатковими факторами, що вплинули на затримку, стали:

Очікування на подання податкового законопроєкту, пов'язаного з повісткою Дональда Трампа.

Складнощі з проходженням інших ініціатив, зокрема законопроєкту про криптовалюти.

Лідер республіканців у Сенаті Джон Тьюн підтвердив, що найімовірнішими термінами повернення до розгляду антиросійських санкцій зараз є липень.

Крім того, Грем та інший співавтор - Блюменталь - працюють над оновленою версією законопроекту, в якому, зокрема, передбачається захист союзників України від деяких обмежень.

Нагадаємо, що поточний законопроєкт передбачає введення 500-відсоткових мит проти країн, які торгують із Росією. Ця ідея викликає критику з боку багатьох прихильників Трампа, які вважають її нереалізованою. Вони зазначають, що торговельні зв'язки з РФ мають такі країни, як Індія та Китай, багато країн Азії та Латинської Америки, а також деякі західні країни, включно зі США.

Теги:

сенатор Гремсанкції США проти РФвідкладення санкцій США
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