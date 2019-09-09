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Чиновники Черновицкой Областной Государственной Администрации издали распоряжения о переводе в Православную Церковь Украины трех храмов против воли религиозных общин Украинской Православной Церкви.

Фото: Черновицкая ОГА / «Молодий Буковинець»

Черновицкая ОГА издала распоряжения о переводе в ПЦУ храмов сел Михаловка, Червоная Диброва и Карапчов, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии в Фейсбук.

«Новые рейдерские распоряжения: №858-р (Михаливка), 855-р (Червона Диброва) 854-р (Карапчив) […] Павлюк М., исполняющий обязанности председателя Черновицкой ОГА, продолжает рейдерство храмов УПЦ. На этот раз еще три храма УПЦ сел Михаливка и Красная Диброва Глыбочицкого района и села Карапчов Вижницкого района, против воли религиозных общин, переведены в ПЦУ. […]

Павлюк после многочисленных обращений и просьб Черновицко-Буковинской епархии к нему не прекращает своей рейдерской деятельности против УПЦ. Вероятно, он хочет попасть в историю Украины как один из гонителей Истинной Церкви Божией, как Нерон, Диоклетиан, Хрущев и другие», - сообщают в епархии.

Черновицко-Буковинская епархия продолжает в законном порядке отстаивать свои права в судах.
ForUm

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