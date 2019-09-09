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Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Мелитополе, расследуют обстоятельства взрыва прицепа с горюче-смазочными материалами, который произошел в Запорожской области во время передислокации воинской части на новое место службы. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, воинская часть осуществляла передислокацию на новое место несения службы. В одном из грузовых прицепов колонны военной техники произошло возгорание, а впоследствии – несколько взрывов. В этом прицепе перевозились горюче-смазочные материалы и конструктивные элементы защитной динамической брони, которые в результате взрыва были полностью уничтожены, что повлекло ущерб в крупных размерах.

Военнослужащие и гражданские лица в результате взрыва не пострадали.

Состоялся осмотр места происшествия следователями ГБР с участием специалистов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области, а также специалистов взрыво-технического отдела Главного управления Нацполиции в Херсонской области.

Сейчас готовятся ходатайства в суд о проведении экспертиз.

 
ForUm

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