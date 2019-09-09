В сентябре цену на газ для населения снизят на 115 гривен за тысячу кубометров. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Андрей Герус во время согласительного совета в парламенте, передает РБК-Украина.

Таким образом, за последние 5 месяцев снижение цены на газ для населения составляет примерно 30%.

«Сегодня поднимался вопрос по тарифам на газ. Я хочу сообщить, что, согласно последней информации, для населения в сентябре цена газа будет снижена примерно на 115 гривен за 1000 кубических метров. Таким образом, за последние 5 месяцев снижение цены на газ для населения составляет примерно 30%. Поэтому в этом сентябре газ для населения будет дешевле, чем он был в сентябре прошлого года», - заявил Герус.

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» снизил цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО в августе на 5,1%.