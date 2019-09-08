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В Мелитопольском районе Запорожской области водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с другим легковым транспортным средством. В результате аварии четыре человека погибли, четыре - с телесными повреждениями госпитализированы в больницу, сообщает пресс-служба областной полиции.

8 сентября около 1:30 в Мелитопольский отдел полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на 403км автодороги Харьков-Симферополь.

Полицейскими предварительно установлено, что водитель автомобиля Fiat Doblo выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2104, который двигался во встречном направлении.

В результате аварии водитель автомобиля ВАЗ, житель Мелитопольского района 1983 года рождения, и его две пассажирки, жительница Мелитопольского района 1953 года рождения и гражданка Турции 1963 года, скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля «Фиат», военнослужащий 1984 года рождения, был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался.

Четыре пассажира автомобиля «ВАЗ» - двое малолетних детей, жители Мелитопольского района 2010 и 2011 годов рождения, и двое граждан Турции, женщины 1972 и 1982 рождения, госпитализированы в больницу.

 

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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