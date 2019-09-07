Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместе с президентом Российской Федерации сделали все для обмена пленными, не меняя на ходу украинских договоренностей. Об этом сообщил Зеленский во время брифинге в аеропорту «Борисполь», передает РБК-Украина.

«Я, как президент Украины и президент РФ Владимир Путин сделали все, что обещали, не меняя по ходу наших договоренностей», - заявил Зеленский.



Он сообщил, что договорился с Путиным создать рабочую группу, которая, в частности, занималась вопросом освобождения.



«Дальше будем приближаться к времени возврата всех наших пленных и продолжения разведения сил: сначала Золотое и Петровское, а затем разведення по всей территории и прекращения войны. Мы вернем не только людей, но и территорию», - добавил он.

Напомним, сегодня, 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.