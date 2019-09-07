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Решение Национального совета по телевидению и радиовещанию отправить иск в суд, чтобы лишить телеканал NewsOne лицензии, стало ключевой темой информационного пространства в Украине.

Высказывая поддержку телеканалу, многие эксперты называют позицию НСТУ политически мотивированной, ведь под прессинг регулярно попадают именно те телеканалы, владелец которых связан с «Оппозиционной платформой – За жизнь», партией, в которой видят угрозу для своих перспектив на политарене многие игроки.

«Говоря о решении НСТУ, нужно обращать внимание, интересы каких политических сил представляют члены этого регулятора и какие группы заинтересованы в закрытии NewsOne», – считает Светлана Крюкова, заместитель главного редактора интернет-издания «Страна.ua» в эфире телеканала «112 Украина». 

Она считает, что с этой точки зрения сразу становится понятным, почему команда президента Зеленского до сих пор официально так и не отреагировала на откровенное давление на телеканал.

«Ольга Герасимюк, которая вчера охала и ахала перед тем, как вынести решение, входит в группу Коломойского и Зеленского, которые открыто критикуют «Оппозиционную платформу – За жизнь» и связанные с ними медиа. Ульяна Хищук, которая так ревностно относилась, что ее практически не показывают во время прямой трансляции и марафона (ред. – канал NewsOne, «112 Украина» и ZIK 5 сентября совместно провели телемарафон «Несвобода слова»), представляет интересы Порошенко и его телеканалы. Ее мотивация тоже вполне понятна – убрать конкурента «5 канала» и «Прямого». Александр Ляшенко – представитель группы Ахметова, которая в ближайшее время собирается купить телеканал «НАШ», схожего по формату с NewsOne», – прокомментировала Светлана Крюкова, выразив сомнение, что Зеленский, который открыто начинает угрожать оппозиции и ее лидерам, выступит в поддержку телеканала NewsOne.

В «Оппозиционной платформе – За жизнь» заявляют, что готовы бороться за право доносить людям свою позицию любым законным способом и намерены обратиться в правоохранительные органы, чтобы привлечь к уголовной ответственности чиновников НСТУ за злоупотребления властью.

Кроме того, партия обратилась к посольствам стран-партнеров, представительству ООН и мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, представительствам международных организаций и международных правозащитных сообществ с призывом дать оценку решениям Национального совета.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» выступает за неукоснительное соблюдение принципов демократии, свободы слова и норм Украинской Конституции. Нацизму, нетерпимости и ксенофобии не должно быть места в Украине. Повторения режима цензуры, «информационных резерваций» и запретов украинское общество не потерпит!», – говорится в заявлении партии.
ForUm

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