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За минувшие сутки, 6 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 10 обстрелов позиций объединенных сил:

дважды вблизи Павлополя - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

трижды в районе Водяного - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Лебединського - из артиллерийских систем калибра 122 мм, миномета калибра 120 мм;

возле Гранитного - из артиллерийских систем калибра 122 мм;

вблизи Красногоровки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Новотроицкого - из автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 1 обстрел позиций объединенных сил:

вблизи Орехово - из гранатометов различных систем.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 1 обстрел позиций объединенных сил вблизи Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 1 обстрел позиций объединенных сил в районе Новгородского - из миномета калибра 82 мм.
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