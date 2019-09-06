С 1 октября в киевском городском транспорте не будет кондукторов, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Отмечается, что это связано с введением в столице электронного билета, который должен полноценно запуститься 31 октября.
Кондукторов перепрофилируют в контролеров. «На сегодняшний день на предприятии «Киевпастранс» есть потребность в 600 контроллерах, однако со временем их количество может увеличиться», — сказано в сообщении.
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