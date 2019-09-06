Политически мотивированным назвал народный депутат «Оппозиционной платформы – За жизнь» Николай Скорик решение Национального совета по телевидению и радиовещанию обратиться в суд с тем, чтобы лишить телеканал NewsOne лицензии.

«То, что делает Нацсовет – политически мотивированное решение. Я считаю, что попытки надавить и уничтожить телеканал абсолютно не делают чести новой власти. Это давление на СМИ и свободу слова. Это путь к диктатуре одной ветви власти», – заявил Николай Скорик в эфире телеканала «112 Украина».

Политик также отметил, что NewsOne – один из тех немногих оппозиционных каналов, который является площадкой для разных точек зрения, объективно освещает события и дает возможность различным политическим силам озвучить свою позицию.

Напомним, Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины 5 сентября вынес решение по телеканалу NewsOne, расценив некоторые высказывания гостей программ как разжигание вражды, и намерен обратиться в суд с тем, чтобы лишить телеканал лицензии.

Позицию регулятора осудили многие украинские и европейские политики, общественные деятели, которые назвали решение наступлением на свободу слова в Украине. Более того, многие отмечают, что в нем – очень много политического подтекста.

Причем, несмотря на то, что в составе НСТУ – большинство представителей прошлой власти, которые еще при Порошенко пытались надавить на СМИ, где звучала критика в ее сторону, отсутствие официальной позиции и осуждения действий Нацсовета от команды президента Зеленского только подтверждает, что сегодняшней власти это тоже выгодно.

«Коломойский другим изданиям говорил то же самое, в чем сейчас обвиняют NewsOne, в частности то, что гости студии войну называли внутренним конфликтом, так это делал и Коломойский. Почему же тогда не проводится проверка тех СМИ? А «Вата-шоу», Остап Дроздов, который до недавнего времени вел авторскую программу – это же просто разжигание вражды», – отмечает Александр Скубченко, общественный деятель, подчеркивая, что должна быть персональная ответственность человека за свои слова.

«Если человек заявляет, призывает к какой-то вражде, разжиганию ненависти, то нести персональную уголовную ответственность должен именно он, а не телеканал, как они (НСТУ. - Ред.) там хотят», – говорит Скубченко.

Он также считает, что сейчас в Украине больше фокусируются не на том, какой телеканал, что он ретранслирует и насколько профессионально, а на личности владельца телеканала.

«У нас все телеканалы кому-то принадлежат. Почему мы обсуждаем владельцев, а не сам телеканал?», – отмечает эксперт, подчеркивая, что у человека всегда есть выбор.

«Есть пульт от телевизора: не хочешь смотреть NewsOne, пожалуйста, смотри другой канал. Никто не заставляет. Никто с пистолетом не стоит над головой. Это есть свобода», – отметил Александр Скубченко.