21 мая Национальный совет по телерадиовещанию назначил внеплановую проверку ООО «Новости 24 часа» (спутниковый телеканал «NEWSONE»). Целью проверки станет изучение соблюдения лицензиатом требований законодательства о недопустимости разжигания вражды и ненависти, сообщает пресс-служба регулятора.

Мониторингом, который регуляторный орган провел 8 - 10 мая, в эфире телеканала «NEWSONE» зафиксирована трансляция передачи «Противостояние» (ведущие В. Пиховшек и Д. Панченко). Прямой эфир состоялся 8 мая, а повторы транслировались 9 и 10 мая. В передаче были распространены высказывания, имеющие признаки нарушения лицензиатом требований абзацев четвертого и шестого части второй статьи 6, пунктов а) и в) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», части первой статьи 28 Закона Украины «Об информации».

Гость передачи Андрей Пальчевский, который давал интервью в формате прямой трансляции (онлайн-связь), в частности, сказал следующее: «Я должен сказать, что в карательных акциях против братских народов участвовали не только украинцы. Участвовали и русские, конечно, в составе власовской армии и в немецких частях. На Сталинградском фронте, если кто-то помнит, 70 тысяч русских воевали против русских. Но они не воевали, может быть, в первых окопах, но они были так называемые (слово неразборчиво). Тоже самое было с представителями других этносов, национальностей, называйте, как хотите. В немецкой армии было 180 тысяч евреев. Я не оговорился. Вы можете себе представить. Но еврейский народ как-то с этим живет».

А Вадим Карасев высказался следующим образом: «На западном фронте это была война для того, чтоб пересмотреть Версальский договор 22 года, несправедливый для Германии, они французов не сильно ... Они понимали, что они – европейцы. А вот славян, ситуация другая. Поэтому 9 мая это не просто день победы Сталина над Гитлером, это день Победы над нацизмом, это раз. Во-вторых, антигитлеровской коалиции, это два. Потому что Антигитлеровская коалиция – это же наши современные стратегические партнеры – Британия, США и т.д. Надо понять одну вещь, что территория Украины была театром военных действий за то, чтоб уничтожить славянский этнос как таковой. Вот евреи, как смотрите. Я могу сказать, да были еврейские дивизии СС, были евреи. Ну и что отменяет Холокост. Это отменяет то, что немцы называли окончательным решением вопроса, нет. Это не отменяет. Так вот нам тоже была уготована эта судьба: часть в гетто жить, как евреи жили в польском гетто, в варшавском гетто, часть в концлагере, часть уничтожить Холокостом. Понимаете, вот в чем Победа».

Распространенные в эфире ООО «Новости 24 часа» утверждение о службе значительного количества евреев в войсках нацистского Третьего Рейха и существование еврейских дивизий СС имеют признаки отрицания и искажения Холокоста, который подорвал основы европейской цивилизации, разжигания вражды в отношении еврейского народа, который понес миллионные жертв как от действий формирований СС, так и от других военных формирований нацистского Третьего Рейха.

Во время внеплановой выездной проверки Национальный совет проверит соблюдение лицензиатом указанных выше законодательных норм, которыми не допускается использование телерадиоорганизаций для призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти; предусмотрена обязанность телерадиоорганизаций соблюдать законодательство Украины и требований лицензии, распространять объективную информацию. Также определено, что информация не может быть использована для призывов к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины, пропаганды войны, насилия, жестокости, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательство на права и свободы человека.

Проверка телекомпании состоится после завершения карантина.