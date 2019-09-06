Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет поручил запретить закупать блокноты с золотым теснением.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Из мелочей. Кабмин в режиме нон-стоп занимается производством всевозможных блокнотов. Некоторые из них — с золотым теснением. Обычно это пустая трата денег даже для частных компаний, а для Кабмина — и подавно. Поручил прекратить закупки чего-либо, кроме бумаги А4 и А5», - написал он.

Напомним, украинский бизнесмен Дмитрий Дубилет стал министром Кабмина 29 августа 2019 года.