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Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет поручил запретить закупать блокноты с золотым теснением.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram

«Из мелочей. Кабмин в режиме нон-стоп занимается производством всевозможных блокнотов. Некоторые из них — с золотым теснением. Обычно это пустая трата денег даже для частных компаний, а для Кабмина — и подавно. Поручил прекратить закупки чего-либо, кроме бумаги А4 и А5», - написал он.

 

 

Напомним, украинский бизнесмен Дмитрий Дубилет стал министром Кабмина 29 августа 2019 года.
ForUm

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