Прокуратура Днепропетровской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя Днепропетровской областной государственной администрации (народного депутата Украины восьмого созыва) Александра Вилкула за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, в течение 2011-2012 годов бывший председатель Днепропетровской ОГА, вопреки положениям Земельного кодекса Украины предоставил земельные участки сельскохозяйственного назначения горно-обогатительным комбинатам, изменив их целевое назначение с сельскохозяйственных земель в земли промышленности.

Чиновник, зная, что распоряжение землями, принадлежащими на праве частной (коллективной) собственности сельскохозяйственным предприятиям, не относится к полномочиям областных государственных администраций, нарушил требования действующего законодательства, в результате чего около 2000 пайщиков нанесен ущерб в виде изъятия из их собственности земельных участков общей площадью почти 21 га, на сумму более 12 млн грн, а государству, за уничтожение плодородного слоя почвы при проведении горных работ предприятием - на сумму почти полмиллиона гривен.

Кроме того, бывший председатель облгосадминистрации также издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, которые находились в собственности общества с ограниченной деятельностью «АРТ ЛЕНД», из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, несмотря на то, что изменение целевого назначения земельных участков с «пашни» на «другие коммерческие нужды» является незаконным. Это привело к снижению суммы потерь сельскохозяйственного производства, которые должны были быть уплачены предприятием при изъятии указанных земель Кабинетом Министров Украины для использования в целях, не связанных с ведением сельского хозяйства на сумму более 5 млн грн.

Напомним, бывшему председателю Днепропетровской ОГА Александру Вилкулу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Суд отпустил его на поруки.