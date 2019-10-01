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Апелляционный суд в городе Днипро сегодня, 1 октября, вынес решение по делу бывшего народного депутата от «Оппозиционного блока» из Кривого Рога Александра Вилкула. Суд постановил оставить без изменения решение суда первой инстанции, сообщает «Первый криворожский».

Речь идет о рассмотрении апелляционной жалобы прокуратуры на решение суда первой инстанции.

Ранее Жовтневый суд Днипра постановил отпустить Александра Вилкула на поруки к Дмитрию Шпенову. Прокуратура настаивала на том, чтобы Вилкула поместили под стражу или выпустили под залог в 17 миллионов гривен.

Напомним, бывшему председателю Днепропетровской ОГА Александру Вилкулу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
ForUm

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