Как президент Зеленский предлагает усовершенствовать антикоррупционные механизмы, чтобы те наконец заработали быстро и эффективно

Уже сегодня в Украине должен заработать Антикоррупционный Суд. Общество, вдохновленное предвыборными обещаниями «посадок», ожидает этого момента с нетерпением. И начало работы Антикорсуда, к сожалению, может оказаться недостаточно быстрым и эффективным из-за недостатков отечественной антикоррупционной вертикали. Четыре законопроекта, поданные президентом в ВР в числе первых, как раз и ставят цель провести необходимую модернизацию антикоррупционного законодательства, чтобы оно наконец заработало в полную силу. Итак, краткий обзор законодательных предложений - в нашей подборке.

Антикоррупционная Фемида может утонуть в наплыве дел

№1025 «О внесении изменения в Закон Украины» О Высшем антикоррупционном суде «(относительно начала работы суда)

Как известно, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) запланировал свой первый рабочий день на 5 сентября. При этом, по данным Государственной судебной администрации, в первые дни своей работы ВАКС может получить как минимум три с половиной тысячи «тематических» дел, которые ему должны передать суды общей юрисдикции, ранее рассматривавшие дела коррупционеров всех рангов - от мелких до крупных. Поэтому рассмотрение дел топ-коррупционеров может надолго задержаться банально из-за перегруженности судей.

По подсчетам Центра противодействия коррупции, на каждую из 7 коллегий ВАКС навалится по 500 дел. По каждому из этих дел судьи будут вынуждены назначить подготовительные заседания, где просто решаются формальные юридические вопросы. При такой нагрузке рассмотрение только одного дела займет не менее 4,5 лет (это одно подготовительное заседание + два заседания по существу). «А это значит, что каких-то приговоров для топ-коррупционеров придется ждать годами, несмотря на запуск специализированной Фемиды», - отметили в Центре.

Владимир Зеленский в первый же день работы новой ВР подал законопроект, который решает эту проблему. Согласно ему, в ВАКС из других судов должна перейти лишь около 200 дел, которые расследовались НАБУ. Все другие дела, кроме «НАБУшных», будут попадать в Антикорсуд постепенно - те, где расследование начато в день начала работы суда.

НАБУ и ГБР: теперь будут свободно следить и слушать

№1009 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства

Законопроект предусматривает унормирование сразу нескольких процессуальных моментов, которые так или иначе создавали проблемы антикоррупционным следователям и, соответственно, снижали качество расследования.

1. НАБУ и ГБР получат право на «автономное» прослушивание, что снимает их зависимость в этом вопросе от СБУ (раньше необходимость привлекать к этому процессу СБУ часто приводила к «сливу» информации фигурантам дел. - Авт.).

2. Антикоррупционным органам разрешается без согласия парламента обыскивать, «слушать» и «читать» народных депутатов. Правда, разрешение на обыск по делу топ-коррупции нужно получать в Антикоррупционном суде.

3. Суды получают право не назначать залог при тяжких и особо тяжких преступлениях. Ранее следственные судьи при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обязаны были определить альтернативный размер залога, который позволял топ-фигурантам легко выйти на свободу и уклоняться от следствия.

4. Прокуроры будут обязаны зачитывать сокращенную версию обвинения, а не полную, как раньше. Это позволит не затягивать судебный процесс чтением документа, и так хорошо знакомого обвиняемым.

5. Отменяются все без исключения «правки Лозового» а именно, обязательное назначение экспертизы через суд, проведение экспертиз исключительно в государственных учреждениях (монополия государственных экспертных учреждений), исчисление сроков досудебного расследования не с момента объявления о подозрении, а внесения сведений в ЕРДР (12/18 месяцев в зависимости от тяжести преступления), возможность обжаловать подозрение после двух месяцев со дня вручения.

6. НАБУ разрешается беспрепятственно набирать в штат тайных сотрудников, которые будут работать под прикрытием (напомним, что в 2017 году разгорелся скандал с разоблачением агентов НАБУ, где главной претензией к бюро было то, что агентов выбрали не на открытом конкурсе. - Авт.).

Реформа НАПК: заоблачных премий для руководства уже не будет

№1029 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции»

Президент предлагает фактически полностью «перезагрузить» работу Национального агентства по предупреждению коррупции. Согласно его предложениям, председатель НАПК должен назначаться Кабмином по итогам конкурса, в котором решающую роль имеют международные эксперты как это было с Антикоррупционным судом. Новый конкурс будет проведен в течение 45 дней со дня вступления в силу этого закона.

Также НАПК получает доступ к государственные реестры и базы и будет предоставлять автоматический доступ к реестру е-деклараций для НАБУ. Это в свою очередь перезапустит институт электронного декларирования. При этом, требования е-декларирования становятся более жесткими к зарубежным активам (привет оффшорам) и «членам семьи» (привет фиктивным разводам).

Антикоррупционное законодательство отныне будет распространяться и на Офис президента (Андрея Богдана и компанию). Декларацию должны будут заполнить «патронатники», помощники судей, кандидаты в депутаты на внеочередных выборах. Общественных и антикоррупционных активистов, а также иностранцев в составе наблюдательных советов исключат из перечня субъектов е-декларирования.

И что важно - ограничат размер премий для руководства НАПК, чтобы не повторилась история с «сотнями тысяч для Корчак». Предполагается международный аудит работы НАПК и возможность увольнения председателя после него. Вместе с тем, законопроект прописывает четкие основания увольнения главы во избежание «политической расправы».

Уголовная ответственность за незаконное обогащение возвращается

№1031 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов»

Предлагается вернуть уголовное наказание за незаконное обогащение с учетом выводов Конституционного Суда. Преступлением будет считаться приобретения активов, которое более чем на 11,5 млн гривень превышает доходы чиновника. За такое резкое и необоснованное обогащение ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью. Такие активы смогут быть предметом специальной конфискации. При этом, если разница между приобретенными активами и законными доходами будет достигать от 960 тысяч (500 прожиточных минимумов для трудоспособных) до 11,2 миллиона гривень - средства будут взиматься судом в гражданском порядке.

Иски о взыскании активов будет рассматривать Высший антикоррупционный суд, а обращаться в суд будут прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Законопроектом предлагается взимать активы более 1 млн. грн, незаконно полученные чиновником за четыре года до начала действия закона: если ко времени вступления в силу они находились в собственности чиновника или третьих лиц, которые приобрели это имущество по его указанию или за его деньги. Такая норма может позволить лишить необоснованных активов фигурантов дел НАБУ, которые избежали наказания благодаря решению Конституционного суда. Напомним, что 26 февраля 2019 КСУ декриминализировал статью 368 Уголовного Кодекса «незаконное обогащение», которая позволяла привлечь чиновников к ответственности в случае, когда их имущество и расходы явно превышают официальные доходы. В результате были закрыты 65 уголовных производств в отношении народных депутатов, министров, руководителей госучреждений, военных прокуроров, заместителей председателя СБУ и других одиозных топ-чиновников, подозреваемых в коррупционных действиях и незаконном обогащении. Однако все эти дела пришлось закрыть, а их фигуранты получили амнистию (например, экс-заместитель председателя СБУ Павел Демчина, бывший военный прокурор сил АТО Константин Кулик, экс-нардеп Евгений Дейдей и другие).