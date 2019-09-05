Согласно результатам исследования относительно оценки населением Украины качества предоставления административных услуг 25% респондентов считают, что взятки - «это уже норма нашей жизни».

Об этом рассказала директор Фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» Ирина Бекешкина во время пресс-конференции «Качество административных услуг в Украине: что изменилось за последние пять лет?», сообщает Укринформ.

«И причем то, что фиксируем мы, социологи, — очень часто взятки даются инициативно. Когда мы спрашивали, почему люди дают взятки, например, 25% считают, что это уже норма нашей жизни. Поэтому с этим явлением надо бороться, но надо еще бороться в мозгах наших людей», - отметила Бекешкина.

При этом, согласно материалам исследования, 32,1% респондентов считают, что люди дают взятки, «потому что так людям проще и легче решить их проблемы», а 19,7% называют причиной то, что «с них требуют взятки».

Кроме того, по результатам исследования, проведенного в июле 2019 года, 8,8% опрошенных отметили, что им лично или членам их семьи в течение последних 12 месяцев приходилось давать взятку за получение административных услуг.

По данным аналогичного исследования, проведенного в декабре 2014 года и ноябре 2015 года, 10,7% и 11,5% респондентов соответственно заявили о том, что им или членам их семей приходилось давать взятку за получение административных услуг. По результатом исследования, проведенного в июле 2019 года, 8,8% опрошенных дали утвердительный ответ на этот вопрос.

«Признание факта дачи взятки осталось на прежнем уровне, потому что 10,7% и 8,8% - 2% разницы. С точки зрения социологии это не так много. Но если сравнить с масштабами предоставления взятки за другие услуги в других инстанциях, думаю, это плохо, но не является вопиющей цифрой по сравнению с другими», - отметила Бекешкина.

При этом, как добавил заместитель главы правления Центра политико-правовых реформ Виктор Тимощук, ссылаясь на результаты указанного исследования, «меньше, чем 2% потребителей сказали, что с них требовали взятку».

«Поэтому если мы говорим о количестве тех, кто дает взятки, то все же надо, чтобы и общество выздоравливало и делало выводы, почему мы сетуем на взятки, если сами их предлагаем», - считает Тимощук.

Исследование проведено Фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» совместно с социологической службой Центра Разумкова с 12 по 17 июля 2019 года по заказу Центра политико-правовых реформ в рамках проекта «Усиление роли гражданского общества в обеспечении демократических реформ и качества государственной власти», который осуществляется при поддержке Европейского Союза.

Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.